Yapılan duyuruda, 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisini artırarak sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, yüksek sıcaklıkların özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu nedenle vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Söz konusu uyarının geçerlilik periyodu 27 Temmuz 2025 saat 10.00’da başlayacak ve 30 Temmuz 2025 saat 21.00’e kadar sürecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu bilgilendirme, vatandaşların sağlık ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor.