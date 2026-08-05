Program sırasında Türkiye'nin siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ergüven, "Ülkenin lideri sizce değişecek mi, değişmeyecek mi? Kehanetiniz nedir?" sorusuna, "Tabii devam ediyor, yeniden seçiliyor." dedi.

“AK PARTİ YİNE İKTİDAR OLACAK”

Sunucu Burak Işık’ın, “Gezegenler bunu mu söylüyor yani?.” Sorusuna yanıt veren Nergis Ergüven, “ Evet. Tabii ki başımızdakilerin de hani haritalarını bilmemiz lazım. Ama Türkiye’nin haritasına baktığımızda bu yönde gözüküyor.” Dedi.

Youtuber Burak Işık “2026 Temmuz ayından sesleniyoruz. Seçimde tekrardan o zaman AK Parti iktidar mı?” demesi üzerine Astrolog Ergüven, “ Öyle gözüküyor. Hayırlısı olsun hepimiz için.” Şeklinde yanıt verdi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalar, destekleyenler kadar eleştirenlerin de yorumlarına sahne oldu. Astrolojik yorumlamaya göre programın ilgili bölümü kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşırken, seçim tahminleri kamuoyunda farklı görüşlerin dile getirildiği tartışmaları da beraberinde getirdi.