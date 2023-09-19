Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik yoğun çaba gösteriyor. Altı aylık fiziki ve teknik takip sürecinin ardından, bu sabah özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin helikopter desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında onlarca uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı ve ekipler, torbacıların kapılarını koçbaşlarıyla kırarak operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hareket ederek kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde binlerce polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Bu operasyona özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri ek olarak havadan destek sağlayan helikopter de katıldı. Operasyon sırasında şüphelilerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak gözaltına alındı. Bu başarılı operasyonun detayları kameralara anbean yansıdı.

Bu yıl içerisinde Bursa'da gerçekleştirilen üç büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 300 satıcı tutuklandı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ile gayrimenkullere savcılık kararıyla el konuldu.