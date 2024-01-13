Bursa’nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sürdürülen hırsızlığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmalar ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinden çalınan aracın ve aynı araç içinde çalınmış olarak bulunan çok sayıda inşaat malzemesini ele geçirirken, S.I(21),E.A(20) ve Ş.O(21) ise isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, daha önce de hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.