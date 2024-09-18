Olay, Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Mustafa Karaer Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. (43) ile eski ortağı Tamer P. (51) arasında alacak verecek yüzünden bir husumet oluştu. Alacaklı olan Ömer A. eski ortağını aracıyla takibe alarak, cadde üzerinde yakaladığı husumetlisine kurşun yağdırdı.

Aracında kanlar içinde kalan adamı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eski ortağına 4 el ateş açan Ömer A. olay yerinde yakalanırken, yaralı Tamer P. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.