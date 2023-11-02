Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hüseyin Yaşar'ın, huzurevine gitmek üzere kendisini ziyaret etmeye gelen görevliler tarafından kanlar içindeki cesedi bulundu. Olay, Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katındaki dairede sabah saatlerinde gerçekleşti.

Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Yaşar'ı huzurevine taşımak amacıyla daireye geldiğinde, daire kapısının açık olduğunu fark ettiler. İçeriye girdiklerinde, yaşlı adamı yerde kanlar içerisinde buldular. Yanında ise bir av tüfeği bulunuyordu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucunda, Hüseyin Yaşar'ın göğsünden vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şu an olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.