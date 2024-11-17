İznik Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi sonucu, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntıları tamamen su yüzeyine çıktı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci en büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

İki bin yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.



Dron ile görüntülenen bazilika üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti.