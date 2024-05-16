Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak’ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan 36 yaşındaki Muhammet Gök, dengesini kaybetmesi sonucu iskelenin en üst katından aşağıya düştü.

Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Gök'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.