Yangın, gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinin zemin katındaki kafede meydana geldi.

Kafede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına, toplamda 33 araç ve 130 itfaiye eri müdahale etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da sabahın ilk ışıklarıyla sonlandırıldı.

YANGININ BOYUTU GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

İşmerkezinde gece çalışanın olmaması, büyük facianın önüne geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangının boyutu da gözler önüne serildi. Dron ile çekilen görüntülerde binanın birçok ofisinin kullanılamaz halde olduğu görüntülendi.

Yangın sırasında bina önünde park halinde bulunan 2 araç yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebi yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.