Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Orhan Aydın'a ait gül serasında işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören ev sahibi Aydın, yangını söndürmeye çalışsa da alevler daha da büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken işçilerin kaldığı ev küle döndü. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: İHA