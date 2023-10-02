​​​​​​Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyon çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kumla mahallesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve selvi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde E.K., A.A., E.S., ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.