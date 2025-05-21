Belediyespor bünyesinde hayata geçirilen hazırlık kurslarıyla, gençler hem fiziksel olarak gelişiyor hem de gelecekteki mesleki hedeflerine yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor.

“Hayaline Belediyen İle Koş” mottosuyla başlatılan bu programda, haftada altı gün süren antrenmanlarla gençlere disiplinli ve profesyonel bir hazırlık ortamı sunuluyor. Alanında uzman antrenörlerin eşlik ettiği kurslar, gençlerin dayanıklılıklarını artırmalarına ve sınavlara hazırlıklı girmelerine destek veriyor.

Altı hafta sürecek program boyunca yalnızca BESYO ve POMEM sınavlarına yönelik değil, aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi hazırlıkları, spor yöneticiliği alanı, reaksiyon hızı geliştirme, beden eğitimi lisansına hazırlık ve antrenman teknikleri gibi farklı konularda da eğitim veriliyor. Böylece katılımcılar, yalnızca bir sınav için değil, genel olarak spor alanında donanım kazanmış oluyor.

20 Mayıs itibariyle kayıt süreci başlayan kurslara gençlerin ilgisi yoğun. Başvuru yapmak ya da daha fazla bilgi almak isteyenler, 0224 713 90 20 numaralı telefondan İnegöl Belediyespor ile iletişime geçebiliyor ya da Kültür Park içerisinde bulunan Belediyespor salonunu ziyaret edebiliyor.