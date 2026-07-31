Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında oluşan kot farkı ve yol kenarındaki boşluk, bir kazaya daha neden oldu.

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücünün kullandığı 16 KIE 02 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle oluşan boşluk alana düştü. Otomobil, boşlukta adeta askıda kalırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölgede yol çalışmaları nedeniyle oluşan kot farkının sürücüler açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, aynı noktada daha önce de çok sayıda kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Özellikle gece saatlerinde yol üzerindeki kot farkı ve boşlukların daha büyük risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yol çalışmasının gerekli güvenlik önlemleri alınarak tamamlanmasını istedi.

“DAHA KAÇ KAZA OLACAK?”

Yaşanan son kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, olası yeni kazaların önüne geçilmesi için yol üzerindeki kot farklarının giderilmesini, boşlukların kapatılmasını ve gerekli uyarı işaretlerinin artırılmasını talep ediyor.