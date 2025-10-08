Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 06 plakalı bir aracın İzmir’den İstanbul’a kaçak göçmenleri ücret karşılığında taşıdığını tespit etti.

Ekipler aracı, saat 13.40 sıralarında İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri’nde durdurdu. Aracı kullanan M.S. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, araçta 6 yabancı uyruklu daha yakalandı.



Yapılan incelemede, göçmenlerin Şanlıurfa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgeleri bulunduğu ancak seyahat izin belgelerinin olmadığı belirlendi. Şüpheli sürücünün ise İstanbul iline kayıtlı geçici kimlik belgesine sahip olduğu ve aracı kiralık olarak kullandığı tespit edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde, İzmir’den İstanbul’a gitmek için sürücüye 15 bin TL ücret ödediklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem başlatılırken, araç "korsan taşımacılık" gerekçesiyle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.