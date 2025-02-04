Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Kumla-Armutlu çevreyolu üzerinde zeytinlik alandaki bir barakaya baskın düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ve 5-8 metrelik bir derinliğe ulaştıkları öğrenilen 3 kişiyi gözaltına alındı. Baskın sırasında kaçak kazıda kullanılan, hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kayıt yaparken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.