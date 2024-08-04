Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Kent içinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 934, 2024 Nisan ayından bu yana 42 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.



Bursa'da kronik bir problem olarak yıllardır kendisini gösteren kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım İlçemizde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve çevreyi korumak amacıyla yürütülen mücadelede, karşılaşılan zorlukların aşılması için toplumun tüm kesimlerinin, kararlılıkla iş birliği yapması elzemdir. İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 934 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımıza güvenli, kent estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran hayat alanları oluştururken bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri” dedi.