İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yürüttükleri operasyonlara devam ediyor. Son olarak, hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürcü E.’nin yakalanması için harekete geçildi. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin suçunu bildiği için uzun süredir saklandığı ve 2020 yılında oğlunun yakalanmasının ardından tamamen Bursa’yı terk ederek İstanbul’a yerleştiği öğrenildi. Kadın hırsızın İstanbul’da, akrabası Aslı E.’nin kimlik bilgilerini kullanarak dolaştığı belirlendi.

Cezaevinden tahliye olan eşinin tek fotoğrafı polisi harekete geçirdi

Sistemde son olarak 2016 yılına ait fotoğrafının bulunması ekiplerin işini zorlaştırdı. Gürcü E.'nin eşi Orhan E.'nin 2023 yılında cezaevinden salındığı ve Gemlik ilçesi Kumla sahilinde fotoğraf çektirdiği bilgisine ulaşıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bölgeyi mercek altına alan ekipler, Gürcü E.'yi torunu ile BİM markette alışveriş yaparken kardeşine ait kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan Gürcü E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcü E. kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise, 'Ayıp ama, 15 senelik şeyi yakaladınız. Hadi görüşürüz.' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA