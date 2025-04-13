

Bir başka olayda ise kızının darp edildiği iddia eden baba, kadınlara tekme tokat saldırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflar birbirine girdi. Bağrışmalar üzerine kavgayı ayırmak için çevredekiler olaya müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilen tarafların bir süre sonra olay yerinden dağıldı.

Aynı mahallede meydana gelen bir başka olayda ise kızının darp edildiği iddia eden baba, kızını darp eden kadınlara tekmeyle saldırdı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Yaşanan 2 olay da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İHA