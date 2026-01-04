

Bursa’nın Sırameşeler Mahallesi Ormanlar Yolu üzerinde bulunan bir kahvehanede, içeride oyun oynandığı sırada mekanın duvarlarında çökme meydana geldi. Duvarların yıkılmaya başlamasına rağmen masadaki vatandaşların oyunu bırakmaması dikkat çekti.

Yaşanan olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, o anlar kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, duvar parçalarının döküldüğü ve içeride bulunanların soğukkanlılığını koruduğu görüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kahvehanede maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA