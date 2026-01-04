Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, yarın Gaziantep'te mücadele edecek.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım Süper Kupa organizasyonunda ilk kez rakip olacak. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Süper Kupa'nın formatı değişti. Buna göre, yeni formatta karşılaşmalar, ilk kez dört takımla oynanacak ve yarı finalde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekipler finale yükselecek.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, bordo-mavililer de Türkiye Kupası finalisti olmuştu.

142. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona erdi.

Süper Kupa'yı Galatasaray 7, Trabzonspor 3 kez kazandı

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Galatasaray 7, Trabzonspor da 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Bordo-mavililer de 2010, 2021 ve 2022 yıllarında bu kupayı kazandı.

Son 10 maçın 6'sı Galatasaray'ın

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 defa rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Okan Buruk ile Fatih Tekke 9. kez rakip

Bu karşılaşma iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 7 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

Okan Buruk'un, Trabzonspor karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 20 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'da görev yaparken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı.

İki takımın forvetleri, Afrika Uluslar Kupası'nda

Galatasaray ile Trabzonspor'da önemli futbolcular, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadıklarından dolayı bu müsabakada yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, bordo-mavililerde de Paul Onuachu ile Christ Inao Oulai, ülkeleriyle kupadaki mücadelelerine devam ediyor.

Galatasaray'da ayrıca Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun oynaması beklenmiyor.

Eren Elmalı'nın cezası bitti

Galatasaray'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında 13 Kasım 2025 tarihinde 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, son olarak 9 Kasım tarihinde Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda yapılan maçta oynadı. Bu süreçte cezasından dolayı 8 resmi müsabakada oynayamayan Elmalı, Trabzonspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

Cihan Aydın düdük çalacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Öte yandan iki takım arasında oynanan son iki maçta da Cihan Aydın görev yapmıştı.