İnegöl İcra Dairesi tarafından Mesudiye Mahallesi 1. Güzel sokak üzerinde bulunan Yüzölçümü : Brüt alanı : 992 m2, Net alanı: 747,60 m2, 1 nolu otopark alanı 189m2'lik işyeri 27 milyon 500 bin TL'ye, yine aynı sokakta bulunan Yüzölçümü : Brüt alanı : 707m2,Net alanı : 678,60m2'lik işyeri ise 13 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o işyerleri ile ilgili ilan;

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/521 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Bursa İl, İnegöl İlçe, MESUDİYE Mahalle 1649 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu bağımsız Bölüm taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam iş yeri nitelikli bina içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemede hâlihazırda boş ve kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. İş Yeri/İmalathane olan bağımsız bölüm zemin kat + asma kat olmak üzere 2 katlı olup taşınmaz zemin kat imalathane alanından, asma kat ise imalathane alanı ve 2 adet wc alanından oluşmakta olup içerisinde İmalathane alanı zeminleri beton yüzey olup duvarlar boyasız sıva yüzeydir. Tavanlarda aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bu kattan yangın merdiveni ve kata ulaşılan merdivene ulaşım sağlanmaktadır. Wc alanları zeminler ve duvarların 1 / 2 lik kısmı seramik kaplama olup kapıları ahşap panel kapıdır.Zemin katta bulunan eklentisi olan otopark alanı duvarlarının kaldırıldığı ve imalathane alanına dahil edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazda katlara çıkan asansör bulunmaktadır. Ana taşınmaz parselin merkezinde bulunmakta olup çevresinde çekme mesafeleri bulunmakta ve ön cephe alanı otopark alanı olarak kullanılabilir durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları İş Yeri/İmalathane olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle sanayi nitelikli yapılar olarak yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, 1. Güzel Sokağa cephe, Bursa Eskişehir Yoluna 235 m ve Tandoğan Caddesine ise 670 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 2,15 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi :Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:1İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : Brüt alanı : 992 m2, Net alanı: 747,60 m2, 1 nolu otopark alanı 189m2

Arsa Payı : 10/35

İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli İnegöl 2. Etap Çevre Yolu İlave Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsal: 1,20, Hmaks: 9.50 m Nizam, Kısmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 27.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde : A.m:385 Nolu Adanın 55 Parseli Aleyhine Planında Belirtilen Kısımda Mürür Hakkı Vardır27/10/1971 Tarih ve2598 Yevmiye numaralı irtifak hakkıile

-AT Diğer (Konusu:Parsel Büyükova Koruma Alanı İçersindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Almadan Tarımsal Üretim Dışında Kullanılamaz. )İnegölKadastro Birimi 25/07/2023 Tarih- 32951 sayılı taşınmazşerhleri ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, MESUDİYE Mahalle 1649 Ada, 4 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaztek bloklu ayrık nizam iş yeri nitelikli bina içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler hâlihazırda boş ve kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. İş Yeri/İmalathane olan bağımsız bölüm ana taşınmazın 1. Katında bulunmakta olup taşınmaz tek hacimden oluşmakta olup içerisinde 2 adet wc alanı bulunmaktadır. İmalathane alanı zeminleri beton yüzey olup duvarlar boyasız sıva yüzeydir. Tavanlarda aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bu kattan yangın merdiveni ve kata ulaşılan merdivene ulaşım sağlanmaktadır. Wc alanları zemin ler ve duvarların 1 / 2 lik kısmı seramik kaplama olup kapıları ahşap panel kapıdır.Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazda katlara çıkan asansör bulunmaktadır. Ana taşınmaz parselin merkezinde bulunmakta olup çevresinde çekme mesafeleri bulunmakta ve ön cephe alanı otopark alanı olarak kullanılabilir durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları İş Yeri/İmalathane olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle sanayi nitelikli yapılar olarak yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, 1. Güzel Sokağa cephe, Bursa Eskişehir Yoluna 235 m ve Tandoğan Caddesine ise 670 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 2,15 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:3 İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : Brüt alanı : 707m2,Net alanı : 678,60m2

Arsa Payı : 7/35

İmar Durumu :1 / 1000 ölçekli İnegöl 2. Etap Çevre Yolu İlave Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsal: 1,20, Hmaks: 9.50 m Nizam, Kısmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: *Taşınmaz üzerinde : A.m:385 Nolu Adanın 55 Parseli Aleyhine PlanındaBelirtilen Kısımda Mürür Hakkı Vardır 27/10/1971 Tarih ve 2598 Yevmiye numaralı irtifak hakkıile

*AT Diğer (Konusu:Parsel Büyükova Koruma Alanı İçersindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Almadan Tarımsal Üretim Dışında Kullanılamaz. )İnegölKadastro Birimi 25/07/2023 Tarih- 32951 sayılı taşınmazşerhleri ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:59