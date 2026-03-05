İnegöl İcra Dairesi tarafından Mahmudiye Mahallesi 2. Papatya sokak üzerinde bulunan 75,60 ile 82 metrekare arasında değişen 4 farklı daire 2 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o dairelerin satışa çıkarıldığı ilan;

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3053 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılacak taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 BB NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bursa/İnegöl, Mahmudiye Mah, 792 Ada, 583 Parsel, 1 Nolu BB; salon, 2 oda, mutfak, antre-hol, banyo/ wc, wc, kiler ve balkondan oluşur.Salon, antre-hol ve oda zeminleri laminant parke, mutfak zemini seramiktir.Duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer vardır. Mutfakta granit tezgâh vardır. Banyo-wc ve wc zemin duvar kaplamaları seramik olup duşkabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel kapıdır.Pencereler camlı pvc profilir. Isıtma panel radyatör sistemiyle yapılmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzeri boya olup pencere kenarlarında söve bulunmaktadır. Ana giriş camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil ve asansör yoktur. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 1 km uzaklıktadır.

Adresi : Mahmudiye Mahallesi, 2.Papatya Sokak, No: 3, İç Kapı No:2 İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 75,60 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : İnegöl Revizyon Uyg. İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı Planlı

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:41

2 BB NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bursa/İnegöl, Mahmudiye Mah, 792 Ada, 583 Parsel, 2 Nolu BB; salon, 2 oda, mutfak, antre-hol, banyo/ wc, wc, kiler ve balkondan oluşur. Salon ve odaların zeminleri laminant, mutfak ve antre-hol zemini seramiktir. Duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer vardır. Mutfak tezgâhı granittir.Banyo-wc ve wc zemin duvar kaplamaları seramik olup duşkabin bulunmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel kapıdır.Pencereler camlı pvc profilir. Isıtma panel radyatör sistemiyle yapılmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzeri boya olup pencere kenarlarında söve bulunmaktadır. Ana giriş camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil ve asansör yoktur. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 1 km uzaklıktadır.

Adresi : Mahmudiye Mahallesi, 2.Papatya Sokak, No: 3, İç Kapı No:3 İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 75,60 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :İnegöl Revizyon Uyg. İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı Planlı

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:59

3 BB NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bursa/İnegöl, Mahmudiye Mah, 792 Ada, 583 Parsel, 3 Nolu BB;salon, 2 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, wc, kiler ve balkon mahallerinden oluşur.Salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke, mutfak zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı, tavan duvar birleşimleri kartonpiyerdir.Mutfakta granit tezgâh vardır.Banyo-wc ve wc zemin duvar kaplamaları seramik kaplama ve duşkabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profidir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör yoktur. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 1,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Mahmudiye Mah, 2.Papatya Sk, No: 3, D:4 İnegöl Bursa İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 75,60 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :İnegöl Revizyon Uyg. İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı Planlı

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:50

4 BB NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bursa/İnegöl, Mahmudiye Mah, 792 Ada, 583 Parsel, 4 Nolu Bb İş yeri nitelikli taşınmaz tek hacimden oluşmakta olup fiili durumda bina ortak kullanım alanındaki otopark ile arasındaki duvarın kaldırılarak kullanım alanının büyütüldüğü ve fiili durumda mesken olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo ve wcden oluşur. Salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke, mutfak seramik kaplamadır.Duvarları sıva üzeri boyalı; tavan duvar birleşimleri kartonpiyerdir. Mutfakta granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo ve wc zemin duvar kaplamaları seramiktir. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel kapıdır.Pencereler camlı pvc profidir. Isıtma panel radyatör sistemiyle yapılmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmamaktadır. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.

Adresi : Mahmudiye Mah, 2.Papatya Sk, No: 3, İç Kapı No:1 İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 82 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :İnegöl Revizyon Uyg. İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı Planlı

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:50