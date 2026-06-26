Olay, Mudanya sahilindeki kamp alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte kamp yapan Emin Süküt, kamp alanına yaklaşan çakalı fark edince hayvanı yanına çağırdı. Süküt'ün "gel" komutuna ilk etapta karşılık veren çakal, temkinli adımlarla yaklaşarak ayaklarının dibine kadar geldi. Ancak kısa süre sonra tedirgin olan yaban hayvanı geri çekildi.

Bir süre çevrede dolaşan çakal, çadırın yanında bulunan poşetteki ekmeği fark etti. Poşeti ağzına alarak ekmekle birlikte kamp alanından uzaklaşan çakal, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

O anlar kamp sakini Emin Süküt tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çakalın insanlara saldırgan bir tavır sergilememesi dikkat çekti.