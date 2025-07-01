Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi’nde, sıcak havalardan bunalan bir vatandaş, çocuklar için yaratıcı bir çözüm geliştirdi. Kamyonunun kasasını naylonla kaplayıp suyla dolduran vatandaş, mahalledeki çocuklara adeta seyyar bir yüzme havuzu imkanı sağladı.



Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği günlerde serinlemek isteyen çocuklar, bu sıradışı havuzda doyasıya eğlendi. Mahalle sakinleri, eski Sarıbey'de havaların artan sıcaklığına karşı bu yöntemi hem pratik hem de eğlenceli bulduklarını ifade etti. Mahallede renkli görüntülere sahne olan uygulama, görenlerin yüzünde tebessüm bırakırken sosyal medyada da ilgi gördü. Vatandaşın bu çözümü, imkânları kısıtlı olan bölgelerdeki yaz sıcaklarına karşı geliştirilen alternatif serinleme yollarına güzel bir örnek olarak değerlendirildi.