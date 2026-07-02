Orhangazi Kapalı Pazaryeri’nde meydana gelen 3 ayrı açıktan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kiralık araçla ilçeye giriş yapan M.Ş. olduğu tespit edildi. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Orhangazi Kapalı Pazaryeri’nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA