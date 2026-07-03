Kaza, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AAR 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 ASS 542 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından devrilen otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.