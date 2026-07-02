Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında dış politikaya ilişkin merak edilen başlıklara açıklık getirdi.

ABD ile ilişkilerde gelinen son durumu anlatan Fidan, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için teknik sürecin devam ettiğini, F-35 satış yasağının kaldırılmasının ise bu sürecin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.

Fidan ayrıca NATO Zirvesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Avrupa Birliği ile vize görüşmeleri ve İsrail'in bölgedeki politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Trump NATO zirvesine katılacak. Bu aslında başlı başına NATO topluluğu için önemli ve olumlu bir haber. Arkasına da bir şey eklediler. Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı.

Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij Türkiye'nin geldiği noktada fevkalade önemli.

Tabii yıllar içerisinde Amerika ile belli konularda ilişki çıkışlı konularımız var. Aslında ticaret, ekonomi, insandan insana ilişki, eğitim, teknoloji buralarda gerçekten çok iyi yürüyen ve diğer konulardan mümkün olduğunca bağımsız olmaya çalışan alanlar var.

Bunları da ilerletmeye çalışıyoruz. Fakat özellikle jeopolitik konular, biliyorsunuz Obama döneminde başlayan Suriye'deki Amerikan politika değişikliği, Beşar Esad'a ve rejime karşı olan mücadele birden DAEŞ 'a karşı mücadeleye dönmesi, YPG'nin desteklenmesi sürecinde Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan bir politika konusu vardı.

Trump'ın ikinci döneminde bu politika terk edildi resmi olarak. Bu bizim aramızdaki en büyük sorun alanının kalkması oldu. Bu fevkalade milli güvenliğimiz açısından önemliydi. Diğer taraftan yine jeopolitik açıdan baktığınız zaman Ukrayna'daki savaşın bitmesi konusunda Trump'ın politikalarıyla Türkiye'nin stratejik hedefleri örtüşüyor. Suriye'deki istikrar konusunda yine örtüşüyoruz.

CAATSA- Kaldırılması için belli adımlar var. Bu yönde yürüyen çalışmalar var. Bunlar hayata geçtikçe kamuoyumuzda bunu görecek zaten. Yakın bir tarih olabilir. Çünkü yani işlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede yasal sürecin tamamlanması her zaman aynı olmayabiliyor.

F-35 SATIŞ YASAĞI

Şimdi orada bir ayrıma gitmek lazım. F -35 satış yasağının kaldırılmasıyla almış olduklarımızın alınması ve daha sonraki alacaklarımızın istersek tabii alınmasıyla programa üretici ortaklardan bir olarak geri dönmek iki ayrı konu.

Tabii satış yasağının kaldırması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar; CAATSA'dan sonra bu olur diye düşünüyorum.