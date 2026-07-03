Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 230 TL alış, 6 bin 320 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 696 TL, satış fiyatı ise 5 bin 910 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 3 bin 416 TL’den alınırken, 4 bin 600 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 10 bin 227 TL alış ve 10 bin 352 TL satış fiyatıyla listelendi. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 214 TL, satış fiyatı ise 10 bin 326 TL oldu.

Yarım altın 20 bin 434 TL’den alınırken, 20 bin 659 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 40 bin 737 TL, satış fiyatı ise 41 bin 186 TL seviyesinde bulunuyor.