Bursa’da icra daireleri ve sulh hukuk mahkemeleri satış memurluklarınca yayımlanan yeni ilanlar, gayrimenkul sektöründe dikkat çekti. Kentin farklı ilçelerinde bulunan arsa, tarla ve konut niteliğindeki çok sayıda taşınmaz elektronik satış yöntemiyle alıcıya sunulacak.

Satış listesinde değeri 65 milyon lirayı geçen arsaların yanı sıra tarım arazileri, konut imarlı arsalar ve yerleşim bölgelerindeki taşınmazlar da yer alıyor. Bu ilanların yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Nilüfer’de 9,8 Milyon TL’lik Tarla Satışa Çıkıyor

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde yer alan 8186 ada 2 parseldeki 4 bin 918 metrekarelik tarla, ortaklığın giderilmesi davası kapsamında satışa sunuldu. Muhammen bedeli 9 milyon 836 bin 180 TL olarak açıklanan taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunduğu belirtildi. İlk artırma 13-20 Temmuz 2026, ikinci artırma ise 14-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nilüfer'de Kayapa'da 41,4 Milyon Lira Konut Arsası

Nilüfer ilçesi Kayapa (Çamlık) Mahallesi 6230 ada 9 parsel üzerinde bulunan 1.658,78 metrekarelik boş arsa da satış listesinde yer aldı. Yaklaşık 41 milyon 469 bin 500 TL değer biçilen taşınmazın, 5 kat konut alanı imarında bulunduğu açıklandı. İlk artırma 14-21 Temmuz, ikinci artırma ise 14-21 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Osmangazi’de 65 Milyon TL’lik Arsa Satışta

Bursa’da satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Osmangazi ilçesindeki arsa dikkat çekti. Emek Köyü Mahallesi 11769 ada 2 parselde yer alan 3 bin 243 metrekarelik taşınmaz için 65 milyon 374 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi. 3 kat konut alanı imarında bulunduğu belirtilen arsanın ilk artırması 15-22 Temmuz, ikinci artırması ise 17-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Osmangazi’de Üç Tarım Arazisi Satışa Çıkıyor

Osmangazi ilçesine bağlı Selçukgazi Mahallesi’nde yer alan üç ayrı tarım arazisi satışa çıkarıldı. Satış listesinde 146 ada 48 parseldeki 15 bin 843 metrekarelik arazi için 23 milyon 765 bin 325 TL, 143 ada 18 parseldeki 11 bin 65 metrekarelik arazi için 11 milyon 65 bin 930 TL, 157 ada 8 parseldeki 4 bin 501 metrekarelik arazi için ise 2 milyon 701 bin 26 TL muhammen bedel belirlendi. Tamamı tarım alanı niteliğinde olan taşınmazların ilk artırmaları 9-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İcra dosyaları kapsamında Osmangazi'nin Dağakça Mahallesinde bulunan çok sayıda tarla da satışa çıkarıldı.

Satış ilanlarında öne çıkan parseller şöyle:

11938 ada 3 parsel – 14.521 metrekare – 7 milyon 260 bin 570 TL

11938 ada 7 parsel – 2.968 metrekare – 1 milyon 484 bin 65 TL

11938 ada 4 parsel – 8.905 metrekare – 4 milyon 569 bin 577,50 TL

11937 ada 6 parsel – 5.662 metrekare – 2 milyon 831 bin 445 TL

Taşınmazların büyük bölümünün 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı ve uzun mesafeli havza koruma alanında bulunduğu bildirildi.

Kestel’de Çok Sayıda Taşınmaz Satışa Çıkıyor

Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde bulunan çok sayıda taşınmaz için satış süreci başlatıldı. İlan kapsamında 665 ada 11 parseldeki 425 metrekarelik arsa için 1 milyon 913 bin 580 TL, 664 ada 23 parseldeki 335 metrekarelik arsa için 1 milyon 676 bin 400 TL, 669 ada 10 parseldeki 399 metrekarelik arsa için 1 milyon 798 bin 875 TL muhammen bedel belirlendi. Ayrıca 101 ada 272 parselde yer alan 4 bin 28 metrekarelik tarım arazisi de 2 milyon 14 bin 40 TL bedelle satış listesine alındı. Taşınmazların ilk artırmaları 3-10 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi 949 ada 174 parsel üzerindeki iki katlı konut da icradan satış listesinde yer aldı.

Yaklaşık 240 metrekare kullanım alanına sahip iki daireli yapının arsa ve yapı toplam değeri 13 milyon 694 bin 400 TL olarak belirlendi. İlk artırma 12-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Gemlik'te 60 Milyon Lirayı Aşan Tarla Dikkat Çekti

Gemlik ilçesinde farklı dosyalar kapsamında çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı.

Öne çıkan ilanlar arasında;

Haydariye Mahallesi 101 ada 276 parsel – 12 bin metrekare tarla – 60 milyon 196 bin 550 TL

Küçükkumla Mahallesi 2760 ada 12 parsel – 1.277 metrekare arsa – 21 milyon 710 bin TL

Haydariye Mahallesi'nde farklı ada ve parsellerde 9 milyon TL ile 32 milyon TL arasında değişen tarla ve taşınmazlar bulunuyor.

Artırmalar temmuz ve ağustos aylarında elektronik satış sistemi üzerinden gerçekleştirilecek

Keles'te 6,8 Milyon Liralık

Keles ilçesi Cuma Mahallesi 4 ada 59 parsel üzerinde bulunan 2 bin 719 metrekarelik taşınmaz için de satış kararı verildi. Muhammen bedeli 6 milyon 799 bin 475 TL olarak belirlenen taşınmazın ilk artırması 4-11 Ağustos 2026, ikinci artırması ise 31 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bursa'da satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 471 milyon liraya ulaştı. Nilüfer, Osmangazi, Gemlik, Kestel ve Keles başta olmak üzere birçok ilçedeki arsa, tarla ve konutlar için elektronik satış ihaleleri önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.

Satışlar e-Satış Üzerinden Gerçekleştirilecek

İlanlarda yer alan tüm taşınmazların artırmaları elektronik satış sistemi üzerinden yapılacak. İlgililer, satış şartnamesi, bilirkişi raporları, görseller ve ayrıntılı taşınmaz bilgilerine dosya numaralarıyla e-Satış (esatis.uyap.gov.tr) sistemi üzerinden ulaşabilecek. Satışlar, icra daireleri ile sulh hukuk mahkemeleri satış memurluklarının belirlediği tarihlerde iki artırma usulüyle gerçekleştirilecek.