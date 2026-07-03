Olay, saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak No: 8 adresinde bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Whatsapp Image 2026 07 03 At 04.16.54
Yükselen dumanları fark eden ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Whatsapp Image 2026 07 03 At 04.16.52
Yangında mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ