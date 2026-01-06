Buski yetkilileri, yağışların şu anda barajları doldurmaya yeterli olmadığını ifade ederek, tasarrufa devam çağrısı yaptı.

Bursa'da son günlerde etkili olan kar yağışları, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Doğancı Barajı'na can suyu oldu. Karlarla kaplanan tepelerin arasında kalan baraj, havadan görüntülendi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, beyaz örtüyle kaplanan dağlık alanların ortasında yer alan Doğancı Barajı'nın dikkat çekici manzarası ortaya çıktı. Kar yağışlarının ardından baraj havzasında su seviyesinde az da olsa artış gözlemlenirken, kar sularının barajlara olan katkısı bir kez daha gözler önüne serildi.

İklim krizi kapıda

Tüm dünyada insanlığın yaklaşan iklim krizine koşar adım ilerlediğini kaydeden Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, "2026 yılının ilk haftasındayız, 2025 yılını büyük bir kuraklık yaşayarak geçirdik. Önce bahara girerken zirai don yaşadık. Ardından da yıl sonlarına kadar sürecek bir kuraklık yaşadık. Bursa'nın barajları yüzde 0'ı gördü. Yer altı sularıyla şebekeyi destekleyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalılara su verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamada 2050 yılında varmamız gereken sıcaklığa 2025 yılında ulaşmış olduk. Bu da iklim krizine insanlığın koşar adım gittiğinin kanıtı oldu. Son 52 yılın en kurak yılını yaşadık. Bursa bir su şehri olmasına rağmen Bursa'da susuzluk yaşadık. 2 gün öncesinde Bursa'ya yağan kar, hepimize umut verdi. 2 gün öncesinde Bursa -2 derece iken bugün 16 derece. İklim değişikliğini yaşıyoruz ve sonuçlarına katlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Barajlar su üretmiyor"

Barajların yeniden dolması için ormanların korunması gerektiğini söyleyen Demir, "Barajlarımızın doluluk oranı fena değil. Kar yağdı, birden eridi. Bu iyi bir şey değil mevcut karın zamanla peyderpey eriyerek yer altı sularına katkı sağlaması gerekirdi. Evet barajlarımızda su var ama barajlar su üretmiyor. Suyu üreten dağlarımız, ormanlarımızdır. Ormanlarımıza iyi bakarsak, haddinden fazla vahşi madencilik ruhsatları vermezsek, doğayı rehabilite edersek bu dağlar, ormanlar Bursa'mıza tekrar su verecektir" dedi.

