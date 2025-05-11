

Kaza, saat 05.45 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde Güllüce Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sertaç A. (28) idaresindeki 10 ED 729 plakalı odun yüklü kamyon, Bursa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek devrildi.

Kamyonun kasasındaki odunlar, Balıkesir istikametine dökülerek yolu kapattı. Bu sırada Balıkesir yönüne doğru ilerleyen Eser H. (49) yönetimindeki 34 JD 5606 plakalı otomobil, yola savrulan odunlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada kamyon sürücüsü Sertaç A. ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kazanın ardından her iki istikamette de yolun birer şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.