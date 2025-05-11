Şimşek, geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirtti.

Verilere göre, sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 oranında artarken, takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise yüzde 0,7’lik bir yükseliş kaydetti.

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere ve artan korumacı politikalara rağmen, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu vurguladı.

Ayrıca sanayideki dönüşüm sürecine de dikkat çeken Şimşek, teknolojiye ve çevreye duyarlı üretim modeline geçilerek Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılacağını belirtti.