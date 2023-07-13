Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey yakınlarında meydana geldi. Danimarka’da yaşayan gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu A.S. (34) idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü A.S. ile S.Ç. (31) E.S. (1), C.S. (10), M.S. (9) araç içerisinde sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaralıları çıkarttı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan C.S.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.