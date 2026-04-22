

Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Yakalanan M.M.'nin çeşitli suçlardan 21 yıl 10 ay 26 gün, A.H.'nin 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından 9 yıl 7 ay, K.Ç.'nin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan 5 yıl 10 ay, A.Ö.'nün ise 'Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

