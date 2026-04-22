Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklamalar devam ederken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Bu başvurunun ardından Handan Sonel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Tuncay Sonel’in tutuklanmasının ardından eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan, Gülistan Doku dosyasına ilişkin yeni bir başvuru da yapıldı. Ali Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Handan Sonel hakkında hem gözaltı hem de tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Avukat Çimen, soruşturma dosyasındaki mevcut deliller ve tanık beyanları ışığında, Handan Sonel’in de süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine dikkat çekti.