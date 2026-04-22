Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetin nasıl ve hangi şartlarda yerine getirilmesi gerektiğine dair sorular yeniden gündemde yer alıyor. Ekonomik şartların etkisiyle vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri ise kredi ya da kredi kartı kullanılarak kurbanlık satın almanın dinen uygun olup olmadığı.

Faiz içermese bile borçlanarak kurban kesmenin caizliği, ödeme yönteminin ibadete etkisi ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, kredi veya kredi kartıyla kurbanlık almak dinen uygun mu? İşte yanıtı...

KREDİ İLE KURBANLIK ALINIR MI?

Faiz içeren bir kredi kullanılarak kurbanlık satın alınması ise genellikle uygun bulunmaz; çünkü faiz, İslam’da yasaklanan bir kazanç yöntemi olarak kabul edilir. Buna karşılık faizsiz bir borçlanma, örneğin bir yakınından alınan ödünç para ile kurban kesilmesi durumunda dinen bir sakınca olmadığı belirtilir. Ancak burada da kişinin borcunu ödeme gücüne sahip olması önemli bir şart olarak görülür.

KREDİ KARTIYLA FAİZSİZ KURBAN KESİLİR Mİ

Eğer kredi kartıyla kurbanlık alınıp, borç son ödeme tarihine kadar kapatılır ve faize düşülmezse, bu şekilde kurban kesmenin caiz olduğu belirtilir. Ancak ödeme gecikir ve faiz işletilirse, bu durum dinen sakıncalı hale gelir.