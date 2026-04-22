İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban makamını Hacer Salih İlkokulu öğrencisi Umut Alp Yiğit devretti. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı, makamını Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencisi Alp Ertunga Uğurlu'ya devretti.

Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3A sınıfı öğrencisi Alp Ertunga Uğurlu, "Sevgili büyüklerim değerli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sevgili arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bana güzel bir görev verdiğini için teşekkür ederim. Bir günlüğüne başhekim olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Hastaneler sadece tedavi yeri değil aynı zamanda umut yerleridir. Sağlık çalışanları insanların hayatlarına dokunan gerçek kahramanlarsınız. Hastanemizde yatan tüm hastalarımıza özellikle arkadaşım olan çocuklara acil şifalar diliyorum. Bugün onların da bayramı hepsinin yüzü gülsün istiyorum. Çok sevdiğim ve her zaman örnek aldığım babam Afrika’da doktor olarak görev yapmaktadır. Onun bu fedakarlığı sağlığın dünyanın her yerinde ne kadar önemli olduğunu ve sağlık çalışanlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. Biz çocuklar geleceğin büyükleri olacağız. Ülkemiz için güzel işler yapacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu bayramı bize armağan eden herkese teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Başhekim İlyas Sarı ise, "Sizlerin bu ziyareti bizi çok sevindirdi, çok mutlu oldum.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarının kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle Alp Ertunga başhekimimizin bugünkü konuşmasında sağlığa verdiği değer ve önemde beni ayrıyeten mutlu etti. Teşekkür ederim kendisine." dedi.