Açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesintiler yaşanabilecek.

İlk etapta, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu bölgelere bağlı cadde ve sokaklarda 23 Nisan 2026 ile 25 Nisan 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Çalışmaların ikinci aşamasında ise Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde kesintiler uygulanacak. Bu bölgelerdeki kesintilerin 23 Nisan 2026 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında, yine 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.