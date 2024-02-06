Bursa'nın kent merkezindeki bir kafenin bahçesinde çiçek açan erik ağacı, görenleri hayrete düşürdü. Nisan veya Mayıs aylarında çiçek açıp meyve vermeye başlayan erik ağacı, Şubat ayında güneşi görünce aldandı. Havaların soğuk olmasına rağmen, ısıtan güneşe aldanan erik ağacının çiçek açması hayretle karşılandı. Hep haberlerde böyle olaylarla karşılaştığını, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Can İşleyen, "4 yıldır burada işletmecilik yapıyorum. Her yıl Nisan veya Mayıs aylarında buradaki erik ağacı çiçek acar daha sonra ise meyvesini verirdi. Ama mevsimlerin kaymasıyla mı? yoksa havaların soğuk olmasına rağmen güneşli geçmesiyle mi? nedendir bilinmez. Ağacın çiçek açtığını görünce şaşırdık. Burası sürekli güneş gören bir yerde değil. Hatta biraz yamaçta olduğu için 2-3 derece daha soğuk oluyor. Ama böyle olursa kısa süre sonra erik de vermeye başlayacaktır. Sadece 1 dalında da değil, 3-4 dalında çiçekler var" dedi.

Kaynak: İHA