Türkiye’nin dört bir yanından, 81 ilden yaklaşık 3.200 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan seçmeler, satranç branşında millî takım yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor. Turnuva, her yıl olduğu gibi bu yıl da satranç camiasının dikkatini Antalya’ya çevirmiş durumda.

Antalya Pine Beach Otel’de yapılacak müsabakalarda sporcular, kulüplerini ve İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmek için tahtaya çıkacak. Organizasyon süresince genç sporcuların göstereceği performans, satranç çevreleri tarafından yakından izlenecek.

Çarşı Spor Kulübü yetkilileri yaptıkları açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, “Sporcularımızın İnegöl’ü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.