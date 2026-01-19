SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam aldı. Buna göre, emekli zammı 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oldu. Ancak en düşük emekli aylığına daha fazla zam yapılması için yasal düzenlemeye gidildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. AK Parti, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması için yasal düzenlemeyi Meclis'e sunmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen düzenleme ile ilgili beklenen oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme komisyonda kabul edildi.

Gazeteci Fatih Atik'in tgrthaber.com'da kulis bilgilerini paylaştı.

"EMEKLİLERİN SIKINTILARI CUMHUR İTTİFAKI'NIN GÜNDEMİNDE"

"Emeklilerin yaşadığı sıkıntı Cumhur İttifakının gündeminde" diyen Atik; şu ifadeleri kullandı: "AK Parti kurmayları şunun farkında; ‘Seçime birkaç ay kala yapılacak emekli maaş artışı yeterli olmayacaktır. Emekli beklediği iyileşmeyi daha önceden görmeli ve bunun devam edeceğine inanmalı.’ İşte iktidar cephesinde adımlar bu gerçekliği göre atılacak. Yani emeklinin birkaç yıldır yaşadığı katlanarak artan sıkıntılar görmezden gelinmiyor emeklileri memnun edecek adımlar yeni dönem tabiriyle ‘yükleniyor"

"MÜJDE, 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA GELECEK"

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini ifade eden Atik, "Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün." dedi.