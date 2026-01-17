Edirne'de Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Süs havuzları buz tuttu, çeşmeler dondu, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne'de gece saatlerinde etkili olan kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından etkisini artıran ayaz, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte kent genelinde süs havuzları ve bazı çeşmeler buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti, cadde ve sokaklar boş kaldı. Ortaya çıkan görüntüler ise pandemi günlerini aratmadı.

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Edirne'nin işlek cadde ve sokaklarında adeta sessizlik hâkim oldu. Normal günlerde yoğunluğun yaşandığı bölgelerde insan ve araç trafiğinin büyük ölçüde azalması, pandemi dönemindeki kısıtlamaları hatırlatan görüntüler oluşturdu. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

'Her taraf buz tuttu'

Esnafı Nejat Yavuz, 'Balkanlardan gelen soğuk hava Edirne'den girdi. Kentte soğuk hava dalgası var. Her taraf buz tuttu. Süs havuzları buz tuttu. Tabi trafikte olan arkadaşlara da şunu söyleyelim gizli buzlanmaya dikkat etsinler bu çok önemli. Hem kendi can güvenlikleri, hem karşı tarafın can güvenliği için. Soğuk havada kimse dışarıya çıkmak istemiyor. Dışarı çıkmak istemeyince bizim işler de zayıflıyor. Sokaklar da bomboş kalıyor. Ama soğukta olsa Edirne halkı sıcaktır herkesi bekliyoruz' dedi.

Edirne'de çok kuru soğuk olduğunu ve ayazının meşhur olduğunu söyleyen vatandaşlardan Fevzi Zağra, soğuk havanın zorlayıcı olduğunu ve süs havuzlarının donarak buz tuttuğunu belirtti.

Vatandaşlardan Kadriye Dülger, kar yağışının ardından her yerin buz tuttuğunu ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi. Edirne'nin ayazı ve soğuğunun meşhur olduğunu belirten Dülger, kışın pek yağmur, kar yağmasa da ayazının meşhur olduğunu ifade etti.