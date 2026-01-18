İstanbul'da kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken Esenyurt karla kaplandı. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

Megakent İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı bazı bölgelerde görsel şölen oluşturdu. O ilçelerden biri de Esenyurt oldu. Vatandaşlar kar manzarasını fotoğrafladı. Karla kaplanan Esenyurt havadan görüntülendi. Aydın Aksakallı, 'Bu kar çok güzel. Benim yaşım 65. 1974-1978'de böyleydi. Lapa lapa yağsın, böyle olsun. Çok güzel' dedi.