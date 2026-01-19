Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, Bursa'da küçükbaş hayvancılığın gelişmesi amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Özellikle kırsalda genç kadınlara yönelik destek projesine ilişkin ilçelerden başvuruları toplayan Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan ekiplerle başvuru yapan üreticilere yerinde ziyaretleri sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, projede, genç kadın olması, kırsalda ikamet etmesi, maksimum 25 küçükbaş varlığı bulunması, hayvanlara bakacak uygun yerinin olması gibi şartlar arıyor. Şartlara uygun üreticiler belirlendikten sonra hak sahiplerine 15 koyun 1 koç verilecek.

Bozbey, üretme hassasiyetini ortaya koyan, 'boş arazi bırakmak istemiyorum, tarlamı boş bırakmak istemiyorum" diyen herkesin elinden tutmayı, onlara destek vermeyi sorumluluk olarak gördüklerini ve kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşanların, bitkisel üretim yapanların destek beklediğini dile getiren Bozbey, "Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi onların yanında. Üreten çiftçimizin üretmek isteyen çiftçimizin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Bugüne kadar tarım ve hayvancılıkta destek olduk ve bundan sonra da katkılarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Sulama borusu, gübre, fidan, fide, tohum gibi bitkisel üretime yönelik desteklerinin yanı sıra hayvancılığa da önemli katkılar sunduklarını vurgulayan Bozbey, küçükbaş hayvancılıkla ilgili çok önemli girişim başlattıklarını aktardı.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyle ilgili bu projede bazı ilçelerdeki 30 aileye 15 koyun ve bir koç vereceklerini belirten Bozbey, şöyle konuştu: "Yüzde 100 hibeyle hayvanlar teslim edilecek. Bunu dönüşüme tabi tutacağız. 1,5 yıl sonra bir kısmını alacağız iki üreticiden aldıklarımızı birleştireceğiz bir aliye yine vereceğiz. Bir müddet sonra desteklediğimiz aile sayısı artmış olacak. Taleplere göre devamı gelebilir, kırsalda hayvancılığı, desteklerle geliştirmeyi, üretimi artırmayı, kazançlarını yükseltmeyi planlıyoruz."

Bozbey, özellikle dağ yöresine yönelik bu tür destekleri artırarak sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Dağ yöresi bu şekilde destek gördü mü? Dağ yöresinin her yönüyle gerçekten Bursa'nın gıptayla bakılması gereken yerlerden olduğunu söylemek isterim. Buradaki insanlarımızın köyünde, ilçe merkezinde, toprağa sahip çıkmasını, toprağını üçüncü şahıslara satmadan gelir getirici düzeye dönüştürmesini istiyoruz ve yanlarındayız." dedi.

Ekilebilir arazilerin tamamının üretime kazandırılmasını istediklerini dile getiren Bozbey, "Çiftçimiz kırsalda kazansın, refahı yükselsin diye çabalıyoruz. Gençlerimiz asgari ücretle çalışmasın kendi emeğinin karşılığını alarak üretim yapsın. Biz onların yanındayız yeter ki üretmek istesinler" diye konuştu.