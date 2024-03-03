Türkiye Yayıncılar Birliği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği beraberinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı, 2-10 Mart 2024 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlıyor. 400'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı Bursa ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturan fuarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100'den fazla kültür etkinliği ile birçok yazar, fuar boyunca okurlarla buluşacak.

Hafta sonu Bursa ve çevre illerden de çocuklarıyla birlikte gelen aileler, yazarlarla buluşmak için ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar da söyleşi-panel etkinlikleri ve etkileşimli atölye çalışmalarıyla fuar boyunca fuardaki yerini alacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bursa’da 750 bin öğrencimiz ve bu öğrencilerimizin anne babalarıyla birlikte büyük bir aileyi temsil ediyoruz. Öğrencilerimizin kitapla buluşması bizim müfredatımızın çok önemli bir parçasıdır ve çok değerlidir. Fuarda, 79 tane yazar öğretmen ye alıyor. Aynı şekilde Bursa'da 40 bin öğretmenimizi de bu fuar ilgilendiriyor. 16 tane farklı seminer programında görev alan öğretmenlerimiz olacak. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 7 farklı standımız var. 204 öğretmenimiz burada stantta görevli" diye konuştu.

Kaynak: İHA