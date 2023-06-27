Kurban Bayramı'na bir gün kala Bursa'da kasaplar hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlık etini kıyma olarak çektirmek isteyen vatandaşlar geçen yıl 5 lira öderken bu yıl Kurban Bayramı'nda kilo başına 10 lira ile 15 lira arası ödeyecek.

BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı'na bir gün kaldı, Bursa'da kasaplar ise hazırlıklarını tamamladı. Kasaplar kıyma çektirme fiyatlarına zam yaptı. Yıldırım Bölgesi'nde bir kasapta kıyma çektirme fiyatı 5 liradan 10 liraya çıkartılırken Nilüfer'de bir kasapta ise 6 liradan 15 liraya çıkartıldı.

YILDIRIM'DA 10, NİLÜFER'DE 15 LİRA

Ekonomik sıkıntılar, vatandaşın geçim derdi, her geçen gün değişen fiyatlar kıyma çektirme fiyatlarını da etkiledi. Bursa'da geçen yıl 5 liraya çektirilen kıymanın bu Kurban Bayramı'nda zamlandığı görüldü. Yıldırım ilçesinde bir kasap, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 5 liraya çekilen kıymanın bu Kurban Bayramı'nda 10 lira olacağını söyledi. Nilüfer ilçesinde bulunan kasap ise geçen Kurban Bayramı'nda 6 lira olan kıyma çektirme fiyatının bu yıl 15 lira olacağını belirtti. Kurban etlerini parçalama fiyatıysa 40 lira olarak belirlendi.

KURBAN ETLERİNİ PARÇALAMA FİYATI 40 LİRA

Kasap Emin Şanlı, "Kıyma çektirme fiyatları geçen yıl kilo başına 5-6 lira civarıydı. Bu yıl 10-15 lira arası yapmayı düşünüyoruz. Kurban etlerini parçalama fiyatı geçen yıl Kurban Bayramı'nda 15 -20 lira arasındaydı, bu yılsa 40 lira olacak" dedi.

"VATANDAŞLAR ET ALAMADIĞI İÇİN KURBANLIK ALMAYA YÖNELDİ"

Vatandaşların pahalılıktan dolayı et alamadığı için kurbanlık almaya yöneldiğini ifade eden Şanlı, "Yüzde 80 civarında kurbanlık satışı oldu, kıyma çektirme işinin de iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.