Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen KOBİ Buluşması İftar programına katıldı. Yeni dönem hedeflerini iş insanlarına anlatan Başkan Aktaş, Bursa’da kuzey, doğu ve batı bölgelerinde lojistik merkezleri oluşturacaklarını söyledi.

Bursa’da üretimden, istihdama her alanda şehre katma değer sağlayan projelere öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KOBİ temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Refik Özen ve Mustafa Yavuz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, KOBİ temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İş dünyasında lokomotif şehir Bursa

Programda konuşan Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa’nın ihracatıyla bir dünya şehri olduğunu belirtti. Bursa ve Bursa gibi şehirlerde üretim yapan iş insanlarıyla birlikte başaracaklarının şuuru içerisinde Türkiye Yüzyılı hedefleri koyduklarını söyleyen Efkan Ala “Geçmişe baktığımızda söyleyeceğimiz onur duyacağımız çok şey var ama bizim gelecek için hedeflerimiz var, gelecek için hayallerimiz var. Türkiye’nin gelecek için koyduğu hedef cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye Yüz Yılı olarak tanımlanmış ve dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh on ülkesi arasına girmek olan somutlaştırılmıştır. Biz siyaseten bu hedefi koyarken inanınız Bursa’da ve Bursa gibi şehirlerimizde iş yapan, üreten siz kardeşlerimizle birlikte bunu başaracağımızın şuuru içerisinde bu hedef koyduk” dedi.

Dünya’da artık şehirlerin yarıştığının da altını çizen Efkan Ala; “Bursa ekonomisiyle de bir dünya şehri. Burada yaşayan insanlarımızın vizyonuyla, yüz altmıştan fazla ülkeye ihracat yapanların vizyonuyla bir dünya şehri. Rakamlar birçok dünya ülkesinin ihracatından daha fazla ama yetmez. Onun için Türkiye’ye yetecek olanı yakalamak için emin adımlarla yola devam etmek hepimizin boynunun borcudur. Öyle bir döneme geldik ki şehirler de birbirleriyle hiç durmadan bir rekabet içerisinde. Rekabet içerisindeki şehirler dünyasında bizim lokomotif şehirlerimizin başında da işte Bursa geliyor. Büyükşehir Belediyesiyle, siyasetçilerimizle, iş insanlarımızla iş birliğiyle, el birliğiyle vizyonel projeleri burada gerçekleştirmeliyiz ve Türkiye’yi Bursa’yla birlikte hedeflerine taşımalıyız diyorum” ifadelerini kullandı.

“Lojistik merkezleri kaçınılmaz gerçek”

Yeni dönem projelerini iş insanlarına anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin üç farklı noktasında lojistik merkezleri oluşturacaklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin gelişimiyle ihracatın da artacağına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bursa sanayisi çok daha fazla ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla lojistik merkezler bizim önemsediğimiz ve öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bursa, 17 milyar dolar ihracat yapan, önemli markaları bağrında barındıran bir şehir. Özellikle TEKNOSAB’la ve onun gelişim alanıyla birlikte sanayi potansiyelimizde ihracatımız daha da artacak. Lojistik merkezler kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden de şehrin kuzeyinde, doğusunda ve batısında üç tane lojistik merkezi oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Şehir içinde kalan düzensiz işletmelerin KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nde toplanacağını da belirten Alinur Aktaş “KOBİ OSB için daha önceden talep toplanarak bir süreç belirlenmiş. Dört bin dönümlük alana ve ilave olarak da iki bin beş yüz dönümlük alan daha katılıyor üzerine. Biz şehrin hem doğusunda hem de batısında olmak üzere iki tane KOBİ OSB alanı planlayacağız. Kim nerede yer alacak bunun tamamını Ticaret ve Sanayi Odası’nın KOBİ Konseyi belirleyecek. Bu noktadaki alanlarımız hazır. Herhangi bir tartışmaya mahal vermemek adına özellikle yapacağımız protokol çerçevesinde hemen akabinde hareket etmeye başlayacağımızı ifade ediyorum. Maalesef şehir içinde kalan ve şehir içinde sıkıntılara sebep olan hava kirliliğine, trafiğe farklı konulara sebep olan büyümek isteyen o işletmelerin şehir dışında yer almasıyla oluşturulacak KOBİ OSB dönüşümü de bizim öncelikli konularımızdan birtanesi” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’da Bizim de hareket noktamız, firmalarımızın başarılarını sürdürülebilir kılarken, yerel yönetimlerimizle birlikte Bursa’mızın geleceğe güvenle bakan ve daha da yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. KOBİ OSB projesi, firmalarımızın talepleri ve Bursa’mızın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı. BTSO KOBİ konseyimizin çalışmalarıyla şekillenen projemiz, bugün Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Bursa’mızın geleceği için dönüm noktası olarak gördüğüm stratejik bir hamleye dönüştü. Mevcut üretim alanlarında bile kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ’lerimiz, planlı yeni sanayi alanlarında ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerini ciddi ölçüde artıracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay KOBİ OSB ile ilgili iyi niyet ve işbirliği çerçeve protokolüne imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş program sonrası Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salon’a geçerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kadın Kooperatiflerimizle Güçlü Yarınlara” iftar programına katıldı. Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmran Çavuşoğlu ve çok sayıda kadın kooperatifleri temsilcilerinin katıldığı programda hitap eden Başkan Alinur Aktaş, “üreten kadınlarımıza desteklerimiz artacak” dedi.

Kadın Kooperatifler ve üreten kadınlar için Büyükşehir Belediyesi içerisinde bir şube müdürlüğü oluşturacaklarını söyleyen Başkan Aktaş; “İnşallah yeni dönemde kadın kooperatiflerimizle alakalı müstakil bir şube müdürlüğü oluşturacağız. Tüm konularımıza muhattap bulabileceğiniz, daha fazla hanımefendiye ulaşabilecek, katkı sağlayacağını temin edecek bir iş olacak. 4-5 senedir bu zor şartlarda ciddi dokunuşlar yaptık, güzel işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.