Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenmesi planlanan 29 Ekim konserlerinden bazılarının, Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenecek 29 Ekim konserlerinden bazılarının ertelendiği duyuruldu.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 17 Ekim 2023 tarihli Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri ve 22 Ekim 2023 tarihli Yavuz Bingöl Konseri, Filistin'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ertelenmiştir.”