Kazada perte dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anları kameraya yansıdı.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan A., idaresindeki 48 AOY plakalı otomobil seyir halindeyken, yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç önündeki 5 araca çarparak durabildi.

Çevredekiler kaza sonrası hemen 112 ekiplerine ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Sinan A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor.